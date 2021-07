Maestra Felicetta esce sul balcone, poi il dramma. Lascia il marito e 2 figli (Di lunedì 19 luglio 2021) Terribile incidente nella mattinata di domenica 18 luglio a Gessopalena, paesino di circa 1300 abitanti della Comunità montana Aventino-Medio Sangro, in provincia di Chieti in Abruzzo. Felicetta Troilo, Maestra di sostegno alla scuola primaria del paese, struttura che fa parte dell’istituto comprensivo di Palena, in provincia di Chieti, è morta a causa di un terribile incidente domestico. La 59enne era impegnata nelle pulizie domestiche, quando è uscito fuori dal balcone per scuotere un tappeto, ha perso l’equilibrio ed è precipitata per oltre sette metri. Pare che la donna si sia sporta troppo dalla ringhiera perdendo l’equilibrio ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 luglio 2021) Terribile incidente nella mattinata di domenica 18 luglio a Gessopalena, paesino di circa 1300 abitanti della Comunità montana Aventino-Medio Sangro, in provincia di Chieti in Abruzzo.Troilo,di sostegno alla scuola primaria del paese, struttura che fa parte dell’istituto comprensivo di Palena, in provincia di Chieti, è morta a causa di un terribile incidente domestico. La 59enne era impegnata nelle pulizie domestiche, quando è uscito fuori dalper scuotere un tappeto, ha perso l’equilibrio ed è precipitata per oltre sette metri. Pare che la donna si sia sporta troppo dalla ringhiera perdendo l’equilibrio ...

