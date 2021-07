Lavori di pulizia a via Nuzzolo, il sarcasmo di CivicA: “Finalmente, servivano le elezioni…” (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Benevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa diramata dalla lista “CivicA Laboratorio Politico” a firma di Pasquale Basile sui Lavori di pulizia delle strade e dei marciapiede del complesso residenziale di edilizia pubblica di via Cosimo Nuzzolo. Di seguito il testo: “In seguito alle denunce dei giorni scorsi e ad un’apposita diffida inviata agli organismi competenti in data 15-07-2021 da parte dell’associazione degli inquilini Asia – Usb, Finalmente nella mattinata di Sabato, quasi come un miracolo dopo anni di assenteismo, i cittadini di Via Nuzzolo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Benevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa diramata dalla lista “Laboratorio Politico” a firma di Pasquale Basile suididelle strade e dei marciapiede del complesso residenziale di edilizia pubblica di via Cosimo. Di seguito il testo: “In seguito alle denunce dei giorni scorsi e ad un’apposita diffida inviata agli organismi competenti in data 15-07-2021 da parte dell’associazione degli inquilini Asia – Usb,nella mattinata di Sabato, quasi come un miracolo dopo anni di assenteismo, i cittadini di Via...

Cives e le prospettive di Benevento ... attraverso lavori di piccola manutenzione urbana Siglare un'intesa con altri comuni capoluogo ...e nel sottosuolo Affidare alle aziende agricole urbane le attività di piccole manutenzioni (pulizia dei ...

Lavori di pulizia a via Nuzzolo, il sarcasmo di CivicA: "Finalmente, servivano le elezioni..." anteprima24.it

