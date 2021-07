Il primo video di Maria De Filippi in tv e le parole di Luca Zanforlin che torna come autore di Amici (Di lunedì 19 luglio 2021) In questi giorni su TikTok è diventato virale il video della prima volta di Maria De Filippi davanti le telecamere. “Buongiorno e bentrovati, vi confesso un segreto. Dicevo: speriamo non mi facciano un applauso perché a me questo applauso imbarazza, non ho nessun motivo di averlo in questo momento”. – ha dichiarato Maria De Filippi, che ha poi continuato – “E’ la prima volta che sono qui, è la prima volta che conduco un programma. Questo programma si chiama Amici ed è alla sua seconda edizione e c’è una persona che si merita questo applauso che è la persona che conduceva l’anno scorso ... Leggi su biccy (Di lunedì 19 luglio 2021) In questi giorni su TikTok è diventato virale ildella prima volta diDedavanti le telecamere. “Buongiorno e bentrovati, vi confesso un segreto. Dicevo: speriamo non mi facciano un applauso perché a me questo applauso imbarazza, non ho nessun motivo di averlo in questo momento”. – ha dichiaratoDe, che ha poi continuato – “E’ la prima volta che sono qui, è la prima volta che conduco un programma. Questo programma si chiamaed è alla sua seconda edizione e c’è una persona che si merita questo applauso che è la persona che conduceva l’anno scorso ...

