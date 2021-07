Il petrolio affonda a New York, - 3,9% a 69,04 dollari (Di lunedì 19 luglio 2021) Il petrolio in calo a New York, dove le quotazioni perdono il 3,9% a 69,04 dollari al barile. Ieri l'accordo raggiunto al vertice Opec+ per aumentare la produzione di petrolio a partire da agosto, . ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 luglio 2021) Ilin calo a New, dove le quotazioni perdono il 3,9% a 69,04al barile. Ieri l'accordo raggiunto al vertice Opec+ per aumentare la produzione dia partire da agosto, . ...

