Green pass | Gimbe | “Sì | ma per grandi eventi”

"La nostra posizione ufficiale è che" il Green pass "va preso in considerazione per i grandi eventi: stadi, concerti, eccetera. Diventa sempre più difficile il suo utilizzo per assembramenti più piccoli, perché non abbiamo un'equità di accesso al vaccino" anti Covid. "Ci sono vari aspetti di tipo giuridico e sociale da considerare. Però è una strada da prendere in considerazione, perché in una campagna vaccinale di massa si può fare la prenotazione volontaria, la chiamata attiva, la spinta gentile ovvero il Green pass, e poi l'ultima strategia è rappresentata dall'obbligo". Lo sottolinea ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Occhio a questi documenti : cosa serve per viaggiare all'estero È bene essere informati su cosa serve per accedere negli altri Paesi dal momento che non sempre basta il Green pass. Per la Grecia, ad esempio, è necessario il Plf, ossia il Passenger Locator Form . ...

Renzi: "Obbligo vaccinale per sanità e scuola, sì a Green Pass. Draghi come Donnarumma" A Studio 24 su Rainews. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ospite di Studio 24 su Rainews24, parla di vaccini e Green Pass. "Dire che non bisogna vaccinarsi sotto i 40 anni è una follia. Da sempre ho fatto una battaglia contro i No Vax. Penso che bisogna giocare la carta della franchezza: nelle settimane ...

Immunizzato il 50% degli italiani. Al vaglio l'uso del Green Pass Rai News Covid: Morani, 'green pass obbligatorio per accesso al Parlamento' Roma, 19 lug "Rendere obbligatorio il green pass per l'accesso al Parlamento". E' quanto propone Alessia Morani, deputata del Pd. “Credo - spiega - che uno dei ...

Covid, Cartabellotta: "Il Green Pass va usato per i grandi eventi" Il presidente della Fondazione Gimbe chiarisce: "Ok per stadi e concerti. Più difficile per assembramenti più piccoli" ...

