Gianadelio Maletti | più che semplice testimone nel pozzo nero dell’Italia anni 70

(Di lunedì 19 luglio 2021) Fosse vissuto altri quattro mesi, avrebbe tagliato il traguardo dei cent’. Non è andata così a, scomparso a Johannesburg ancora il 9 giugno per problemi cardiaci (ma la notizia della morte si è diffusa solo stamane). In Sudafrica l’ex numero due del Sid, il tristemente noto Servizio Informazioni Difesa degli’70 (l’intelligence militare), si era trasferito fin dal 1980. O meglio, vi si era rifugiato quando le sentenze sul suo groppone iniziarono a farsi pesanti: a partire da quella per i depistaggi relativi a Piazza Fontana (4in primo grado, uno solo nell’ultimo appello ...

MORTO GIANADELIO MALETTI Fu capo del controspionaggio del Sid. Viveva a Johannesburg dal 1987, scappato dalle condanne - Morto il generale Gianadelio Maletti, l'agente segreto condannato per il depistaggio di piazza Fontana - È morto a 100 anni a Johannesburg l'ex generale del servizio segreto SID Gianadelio Maletti, uomo di Andreotti, legato…

Terrorismo e latitanti rossi e neri. E il generale dei servizi segreti militari? Che strano! Manca sempre un nome, il suo, il nome del capo dell'ufficio D (controspionaggio) dell'allora Servizio Informazioni della Difesa (SID) nel periodo peggiore del ...Il suo appoggio per la libertà di stampa anche verso LC lo ha pagato con le indagini contro di lui e i dossieraggi su di lui (lo conferma l'ex Sid), Pasolini però non sposava per ...È morto in Sudafrica l’ex numero 2 del Sid, generale degradato a soldato semplice, con la memoria a corrente alternata ...Si è spento in Sud Africa dove viveva dagli anni '80 Gianadelio Maletti, accusato di depistaggio per la strage di piazza Fontana.