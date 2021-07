Emis Killa contro i no vax | “Liberi di scegliere | ma lockdown per loro”

(Di lunedì 19 luglio 2021) La provocazione dii no vax va avanti senza sosta da ieri sera, domenica 18 luglio, quando il rapper ha pubblicato un tweet sul tema della libertà di scelta vaccinale che dai tempi dei social – soprattutto – divide il mondo in due schieramenti. Da una parte coche hanno fiducia nella scienza ufficiale, dall’altra coche respirano il dubbio.i no vax Il dissing dii no vax è iniziato dalla proposta di unper i non ...

Stefanofisicoit : #EmisKilla ANNUNCIA LA TRACKLIST DI KETA MUSIC VOL.3 - xj_hutch : ho appena messo like e rt a diversi tweet di Emis Killa ma allora è proprio vero che il vaccino da alla testa - NariceDe : @Lowandoski85 @MT__CUP Però ho fatto un bel disco con Emis Killa ehhhh - NariceDe : @notjumped Marra, Luchè, Fibra (purtroppo) dopo l'estate Tra qualche giorno Emis Killa - etventadv : Dalla sua bio: “Sin da piccolo si dimostra poco incline allo studio: abbandona la scuola dopo i primi due mesi di s… -

Ultime Notizie dalla rete : Emis Killa

OptiMagazine

... è riuscito a conquistare numerosi successi in tutta Italia con vari singoli con la partecipazione di Sfera Ebbasta, Gue,, Marracash e tanti altri! Rime taglienti e sincere, che raccontano ...3", il nuovo mixtape diAncora un rinvio per il Nameless Music Festival Gli Oasis hanno annunciato 'Oasis Knebworth 1996'Proseguono riempiendo il Listone i concerti in programma nell’ambito del Ferrara Summer Festival. Sabato sera è stata la volta di un pool di artisti che spopolano tra i più giovani (ma non solo) come ...Questa sera sul palco del Ferrara Summer Festival saliranno Emis Killa, Jake La Furia, Random e il Tre. Una serata votata al rap quella organizzata in collaborazione con Made Eventi e Music Club. La F ...