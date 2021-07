Croce Verde in trincea. E nell'anno più difficile si mobilitano anche i volontari. Ed è arrivata un'altra ambulanza

Advertising

FERMO - Meno volontari. Ma, soprattutto, meno uscite. È stato un anno difficile, il 2020, per la Croce Verde. Il Covid ha stravolto ritmi e attività della pubblica assistenza fermana. Che, ieri mattina, s'è ritrovata nella sede di piazzale Tupini per l'assemblea dei soci. I dati snocciolati dal presidente hanno evidenziato le difficoltà dell'anno passato. Sul posto è intervenuta anche la Croce Verde. E' stata redatta nei giorni scorsi l'assemblea dei soci per il 2020, l'annus horribilis su vari fronti, su tutti ovviamente quello sanitario. Durante l'assemblea c'è stata anche la benedizione di una nuova ambulanza.