Coronavirus, i dati del 19 luglio: 3 casi a Monza e Brianza, 208 in Lombardia e tasso di positività a 1,7% (Di lunedì 19 luglio 2021) Il bollettino della Regione di lunedì 19 luglio 2021: sono 3 i nuovi positivi di Monza e Brianza, sono 208 in Lombardia con solo 11.621 tamponi effettuati e un tasso di positività salito a 1,7%. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 19 luglio 2021) Il bollettino della Regione di lunedì 192021: sono 3 i nuovi positivi di, sono 208 incon solo 11.621 tamponi effettuati e undisalito a 1,7%.

Advertising

RaiNews : Dati sempre più allarmanti #coronavirus - regionetoscana : #covid19 #coronavirus Dati in #Toscana, #19luglio ?? 191 nuovi casi ?? 4.217 tamponi eseguiti ?? 90 ricoverati (+8… - LucaGattuso : In questa tabella ho riassunto l'andamento dei positivi, dei ricoverati in terapia intensiva e dei decessi regione… - corona_tweet : RT @LucaGattuso: In questa tabella ho riassunto l'andamento dei positivi, dei ricoverati in terapia intensiva e dei decessi regione per reg… - LucaGattuso : In questa tabella ho riassunto l'andamento dei positivi, dei ricoverati in terapia intensiva e dei decessi regione… -