«Citofonare Rai 2» è il programma di Simona Ventura e Paola Perego (Di lunedì 19 luglio 2021) Perego e Ventura La novità più interessante dei palinsesti autunnali Rai per la stagione 2021/2022 l’abbiamo anticipata noi di DavideMaggio.it e riguarda la conduzione in coppia di Simona Ventura e Paola Perego. Le due “signore” della tv da settembre saranno protagoniste del nuovo mezzogiorno festivo di Rai 2: il programma si chiamerà Citofonare Rai 2. “Voi citofonate, se ci piacete vi facciamo entrare, altrimenti vi corchiamo di botte” ha ironizzato la Ventura, intervenuta nella trasmissione radiofonica Il Momento Migliore che la ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 19 luglio 2021)La novità più interessante dei palinsesti autunnali Rai per la stagione 2021/2022 l’abbiamo anticipata noi di DavideMaggio.it e riguarda la conduzione in coppia di. Le due “signore” della tv da settembre saranno protagoniste del nuovo mezzogiorno festivo di Rai 2: ilsi chiameràRai 2. “Voi citofonate, se ci piacete vi facciamo entrare, altrimenti vi corchiamo di botte” ha ironizzato la, intervenuta nella trasmissione radiofonica Il Momento Migliore che la ...

Advertising

fabiofabbretti : #CitofonareRai2 è il programma di Simona Ventura e Paola Perego - tuttopuntotv : Citofonare Rai 2, in arrivo a settembre: Paola Perego e Simona Ventura all guida #CitofonareRai2 #PaolaPerego… - RobertoSignore7 : RT @ardigiorgio: Ieri il governo ha nominato due membri del cda Rai e la maggioranza altri 4. Gli stessi che avevano detto fuori i partiti… - CarloUlivi : @PieroSansonetti Ma la Rai non è in mano alla Lega (Nord)? Citofonare Salvini? - AngelaCavelli : RT @ardigiorgio: Ieri il governo ha nominato due membri del cda Rai e la maggioranza altri 4. Gli stessi che avevano detto fuori i partiti… -