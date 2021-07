Calcio: ufficiale, Brahim Diaz al Milan in prestito biennale (Di lunedì 19 luglio 2021) È ufficiale, Brahim Diaz in prestito biennale al Milan dal Real Madrid. Lo annuncia il club rossonero in una nota. Il calciatore si lega al Milan fino al 30 giugno 2023 e vestirà la maglia numero 10. . Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 19 luglio 2021) Èinaldal Real Madrid. Lo annuncia il club rossonero in una nota. Il calciatore si lega alfino al 30 giugno 2023 e vestirà la maglia numero 10. .

