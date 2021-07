Belladonna | proprietà | a cosa serve e come si usa

(Di lunedì 19 luglio 2021) Cos’è La(Atropa) è una pianta erbacea perenne della famiglia delle Solanaceae, la stessa di patate, peperoni, melanzane, pomodori e altre specie normalmente usatealimenti. La pianta dellapuò raggiungere anche il metro e ottanta di altezza sviluppando fusti eretti, robusti e ramificati che portano grandi foglie ovali, acuminate e disposte in modo alterno. I fiori dellasono campanule ascellari pendenti, di colore bruno violaceo e il frutto è una piccola bacca nera e lucida. Laè diffusa in Europa meridionale e la si trova allo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Belladonna proprietà

DiLei

...era nota per le sue presunteafrodisiache, al centro dell' omonima commedia di Niccolò Machiavelli. La sua tossicità è dovuta alla presenza di alcaloidi presenti anche nellae ...... brano inedito messo all'asta come NFT sulla piattaforma Opensea e icon New Future ... che certifica lae l'autenticità di una creazione digitale, attribuendole tutti i diritti che ...