Beato Carlo Acutis: l'evento tanto atteso è stato rinviato (Di lunedì 19 luglio 2021) Slitta un importante avvenimento legato a uno dei Santi più giovani e amati della Chiesa, verso cui c'è un crescendo di devozione da parte dei fedeli. Sembrava imminente l'apertura della tomba del Beato Carlo Acutis, con grande gioia da parte dei fedeli che lo venerano. Ma dal Santuario dove è sepolto arriva una doccia fredda, attraverso L'articolo proviene da La Luce di Maria.

