Afghanistan: nuovi colloqui di pace insoddisfacenti (Di lunedì 19 luglio 2021) I nuovi colloqui a Doha, in Qatar, tra leader di alto livello dell’Afghanistan e talebani sono terminati in modo insoddisfacente. In un contesto molto incerto molti Paesi chiedono una svolta nel dialogo. Chiedono ai talebani di cessare immediatamente le offensive militari in Afghanistan. Afghanistan: cos’è successo nei nuovi colloqui di pace? Una delegazione di alto Leggi su periodicodaily (Di lunedì 19 luglio 2021) Ia Doha, in Qatar, tra leader di alto livello dell’e talebani sono terminati in modo insoddisfacente. In un contesto molto incerto molti Paesi chiedono una svolta nel dialogo. Chiedono ai talebani di cessare immediatamente le offensive militari in: cos’è successo neidi? Una delegazione di alto

Advertising

periodicodaily : Afghanistan: nuovi colloqui di pace insoddisfacenti #Afghanistan #colloquidipace @Billa42_ - Billa42_ : Afghanistan: nuovi colloqui di pace insoddisfacenti - RadioItaliaIRIB : Afghanistan, nuovi scontri tra esercito e i talebani al confine con Pakistan - fabiobellentani : RT @galatacla: Quella guerra voluta dall'Occidente, per giustificare nuovi 'investimenti bellici'. Quell'industria che sembra non conoscere… - FScalmati : RT @galatacla: Quella guerra voluta dall'Occidente, per giustificare nuovi 'investimenti bellici'. Quell'industria che sembra non conoscere… -