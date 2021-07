Warframe, l'espansione The New War si mostra in 30 minuti di trailer alla Tennocon (Di domenica 18 luglio 2021) In queste ultime ore ha avuto luogo la Tennocon, l'evento digitale fanmade dedicato a Warframe. È stata l'occasione perfetta per presentare il futuro del gioco e quello che i giocatori possono aspettarsi nei prossimi mesi. Era logico, quindi, che l'intero evento si concludesse con il botto e così è stato, grazie alla trasmissione di un trailer di ben 30 minuti interamente dedicato a The New War, la nuova espansione di Warframe. Potete ammirare il lungo video di gameplay qui di seguito, a partire dal minuto 5:42:18: Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 18 luglio 2021) In queste ultime ore ha avuto luogo la, l'evento digitale fanmade dedicato a. È stata l'occasione perfetta per presentare il futuro del gioco e quello che i giocatori possono aspettarsi nei prossimi mesi. Era logico, quindi, che l'intero evento si concludesse con il botto e così è stato, grazietrasmissione di undi ben 30interamente dedicato a The New War, la nuovadi. Potete ammirare il lungo video di gameplay qui di seguito, a partire dal minuto 5:42:18: Leggi altro...

