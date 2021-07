War Thunder, giocatore pubblica dei documenti militari classificati per provare gli errori degli sviluppatori (Di domenica 18 luglio 2021) Qualche giorno fa, un giocatore del titolo free-to-play War Thunder, dedicato ai combattimenti militari su veicoli, ha sostenuto, nel forum della community del gioco, che la rappresentazione del carro armato British Challenger 2 era inaccurata. Considerando che War Thunder cerca di fare del realismo il suo vanto, lamentele del genere sono all'ordine del giorno in forum, messageboard e video online. Tuttavia, questa volta si è andati oltre...pericolosamente oltre. L'utente in questione non ha solo dichiarato di essere un pilota del suddetto carro armato, ma ha anche pubblicato online dei ... Leggi su eurogamer (Di domenica 18 luglio 2021) Qualche giorno fa, undel titolo free-to-play War, dedicato ai combattimentisu veicoli, ha sostenuto, nel forum della community del gioco, che la rappresentazione del carro armato British Challenger 2 era inaccurata. Considerando che Warcerca di fare del realismo il suo vanto, lamentele del genere sono all'ordine del giorno in forum, messageboard e video online. Tuttavia, questa volta si è andati oltre...pericolosamente oltre. L'utente in questione non ha solo dichiarato di essere un pilota del suddetto carro armato, ma ha ancheto online dei ...

Advertising

Eurogamer_it : #WarThunder, giocatore pubblica dei documenti militari classificati per provare gli errori degli sviluppatori. - Multiplayerit : War Thunder: un utente ha pubblicato documenti segreti dell'esercito UK sul forum - vitoescaletta : otro claro aspirante al premio darwin 2021 ?? - infoitscienza : War Thunder: un utente ha pubblicato documenti segreti dell’esercito UK sul forum – Notizia – PS4Videogiochi per PC… - GamingTalker : War Thunder, un giocatore pubblica documenti segreti del governo inglese per una discussione su un carro armato… -