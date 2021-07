UFFICIALE | Petar Stojanovic chi è il primo acquisto dell’Empoli!

(Di domenica 18 luglio 2021) Empoliè atteso domani per sostenere le visite mediche con il club toscano. Il terzino della nazionale slovena classe 1995 è ilcolpo di mercato della neo promossa in Serie A. Si tratta di un terzino destro che all’occorrenza può giocare anche da quinto di centrocampo. Potrebbe interessarti anche: Calciomercato Lazio, altro colpo per Sarri: visite domani: l’esordio nei professionisti con il Maribor Il terzino sloveno è cresciuto nelle giovanili del Maribor, dove nella 2011 esordisce nel massimo campionato sloveno collezionando 4 presenze. Con il suo ...

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Petar

Spezia Calcio Sito Ufficiale

Genova. Fra le tante voci che bollono in pentola, una notiziac'è: la Sampdoria ha ufficializzato l'acquisto a titolo temporaneo, con diritto di ... in sostituzione dello svincolato...Zovko , estremo difensore classe 2002, svincolato, si lega allo Spezia per le prossime tre stagioni. Lo comunica ufficialmente il club ligure. Il portiere bosniaco ha un fisico possente, come ...Calciomercato Empoli – Il terzino destro classe ’95 Petar Stojanovic sta per diventare un nuovo giocatore dell’Empoli. Nella giornata di domani, lunedì 19 luglio, è in infatti atteso in Italia per ...Genova. Fra le tante voci che bollono in pentola, una notizia ufficiale c’è: la Sampdoria ha reso noto l’acquisto a titolo temporaneo, con diritto di riscatto, dalla Juve Stabia, di Matteo Esposito, p ...