Papa Francesco parla di cinema per aprirci gli occhi sulla pandemia

(Di domenica 18 luglio 2021) “I film del neorealismo ci hanno formato il cuore e ancora possono farlo. Direi di più: quei film ci hanno insegnato a guardare la realtà connuovi. Quanta necessità abbiamo oggi d’imparare a guardare! La difficile situazione che stiamo vivendo, segnata a fondo dalla, genera preoccupazione, paura, sconforto: per questo servonocapaci di fendere il buio della notte, di alzare lo sguardo oltre il muro per scrutare l’orizzonte” . L’ultima intervista diè sul. Anzi, meglio sui film del neorealismo italiano (da De Sica a Fellini). Ed è contenuta nel ...

L'ultima intervista di Papa Francesco è sul cinema. Anzi, meglio sui film del neorealismo italiano (da De Sica a Fellini). Ed è contenuta nel libro di monsignor Dario Edoardo Viganò, vice cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze.

"I film del neorealismo ci hanno formato il cuore e ancora possono farlo. Direi di più: quei film ci hanno insegnato a guardare la realtà con occhi nuovi. Quanta necessità abbiamo oggi d'imparare a guardare! La difficile situazione che stiamo vivendo, segnata a fondo dalla pandemia, genera preoccupazione, paura, sconforto: per questo servono occhi capaci di fendere il buio della notte, di alzare lo sguardo oltre il muro per scrutare l'orizzonte".