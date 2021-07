Osimhen | un poker per riprendersi il Napoli

(Di domenica 18 luglio 2021) Ilha battuto 12-0 nella prima uscita amichevole i dilettanti della Bassa Anaunia a Dimaro. Gol, spettacolo e divertimento davanti a 503 tifosi muniti di green pass. Grande protagonista l’attaccante Victor, autore di quattro gol. Il nigeriano ha mostrato tutto il pezzo del suo repertorio: rapacità in area di rigore, tiro da fuori e progressione poderosa da metà campo fino ad arrivare a segno. Certo, non sarà l’avversario esatto, la Bassa Aurunca, per poter fare valutazioni, maha dimostrato di essere in buona forma e aver approcciato con il piglio giusto la stagione sin dal ritiro. “Sarà un...

... sul prosieguo dell'azionenon riesce a spingere il pallone nel bersaglio. I rimpianti del nigeriano durano poco, perché al 19' è proprio lui a firmare ilcon un potente destro all'...Ma l'uomo del momento è Victor, che dopo alcuni colloqui in allenamento con Spalletti, ha segnato quattro gol in 45 prima dell'uscita dal campo. In totale, sono state sette le reti del primo ...(Spazio Napoli) 20' - Poker per il Napoli: Elmas gioca spalle alla porta, scarica su Osimhen che calcia di prima dal limite e infila all'angolino. 7' - Raddoppio del Napoli: Politano trova Osimhen che ...Da segnalare il poker di Osimhen, super acclamato dai 503 spettatori presenti. Spalletti, al netto degli assenti, sceglie la formazione tipo per verificare i progressi dei primi giorni di lavoro a ...