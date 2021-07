Neil Agius, nuotata da record: «Le mie 52 ore in mare (per provare a salvarlo)» (Di domenica 18 luglio 2021) Cinquantadue ore e dieci minuti. Neil Agius, atleta maltese classe 1986, ha fermato il cronometro dopo oltre due giorni in acqua: ha percorso 125,7 chilometri, da Linosa all’Isola di Gozo, battendo il record per la più lunga nuotata continua, non assistita e con corrente neutra lungo un singolo segmento. Un primato raggiunto anche grazie ad uno staff di 32 membri, dislocati su due gommoni e cinque barche: «Il mio obiettivo? Sensibilizzare alla tutela del mare», ci racconta Agius, che con il suo movimento Wave of Change sta promuovendo la raccolta di sei pezzi di plastica ciascuno. «Anche durante la traversata ho trovato tanta plastica e neanche un pesce». Leggi su vanityfair (Di domenica 18 luglio 2021) Cinquantadue ore e dieci minuti. Neil Agius, atleta maltese classe 1986, ha fermato il cronometro dopo oltre due giorni in acqua: ha percorso 125,7 chilometri, da Linosa all’Isola di Gozo, battendo il record per la più lunga nuotata continua, non assistita e con corrente neutra lungo un singolo segmento. Un primato raggiunto anche grazie ad uno staff di 32 membri, dislocati su due gommoni e cinque barche: «Il mio obiettivo? Sensibilizzare alla tutela del mare», ci racconta Agius, che con il suo movimento Wave of Change sta promuovendo la raccolta di sei pezzi di plastica ciascuno. «Anche durante la traversata ho trovato tanta plastica e neanche un pesce».

