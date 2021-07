MXGP, il GP d’Olanda dà il via ad un poker di gare di grande importanza, Tony Cairoli sfida Gajser e Herlings (Di domenica 18 luglio 2021) Dopo un weekend di pausa, torna il Mondiale motocross 2021. La MXGP si prepara per il quarto appuntamento della stagione, il Gran Premio d’Olanda, che andrà ad aprire un filotto di ben quattro gare da vivere tutte d’un fiato. Dopo il fine settimana Oranje di Oss, infatti, sarà la volta dei Gran Premi di Repubblica Ceca, Belgio e Lettonia, che ci condurranno fino all’8 agosto. Cosa dobbiamo attenderci dalla gara dei Paesi Bassi? Sicuramente quello che abbiamo vissuto fino a questo momento, ovvero grandissimo equilibrio. Dopotutto la classifica parla chiaro e, mai come in questa occasione, vede un livellamento quasi assoluto. Davanti a tutti ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) Dopo un weekend di pausa, torna il Mondiale motocross 2021. Lasi prepara per il quarto appuntamento della stagione, il Gran Premio, che andrà ad aprire un filotto di ben quattroda vivere tutte d’un fiato. Dopo il fine settimana Oranje di Oss, infatti, sarà la volta dei Gran Premi di Repubblica Ceca, Belgio e Lettonia, che ci condurranno fino all’8 agosto. Cosa dobbiamo attenderci dalla gara dei Paesi Bassi? Sicuramente quello che abbiamo vissuto fino a questo momento, ovvero grandissimo equilibrio. Dopotutto la classifica parla chiaro e, mai come in questa occasione, vede un livellamento quasi assoluto. Davanti a tutti ...

Advertising

motosprint : #MXGP: #Oss pronta ad accogliere il Gran Premio d'Olanda ?? - mxreport_it : Tutte le INFO per il weekend del GP d'Olanda in programma questo weekend sul circuito di Oss sono online sul SITO!… - mxreport_it : Tutte le INFO per il weekend del GP d'Olanda in programma questo weekend sul circuito di Oss sono online sul SITO!… - vbikestore : -