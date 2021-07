Million Day | estrazione di domenica 18 luglio | numeri vincenti

(Di domenica 18 luglio 2021)Day,di18: ecco ie quello che sta accadendo proprio in questi minuti.Day è il nuovo gioco Lottomatica che, con solo un euro, ti dà ogni giorno la possibilità di vincere 1 milione indovinando una combinazione di 5. Basta scegliere e compilare la schedina con 5a piacere, L'articolo proviene da Inews.it.

Cianciana baciata dalla fortuna. Un giocatore ha puntato un euro ale ha vinto ben un milione di euro con i numeri 1, 14, 23, 35, 52. L'eccezionale vincita è stata registrata nella ricevitoria e rivendita tabacchi di Provenzano, in corso Vittorio Emanuele, ...segui su la diretta dell'e strazione di oggi domenica 18 luglio 2021 . MillionDay è il gioco di Lottomatica che permette di vincere un milione di euro indovinando i cinque numeri vincenti. I numeri ...Million Day, estrazione di domenica 18 luglio: ecco i numeri vincenti e quello che sta accadendo proprio in questi minuti ...Numeri vincenti Million Day, l’estrazione di oggi, domenica 18 luglio 2021. Torna la caccia al milione di euro messo in palio dal Millionday, ci saranno sorprese?