Meteo oggi domenica 18 luglio: brutto tempo forte su diverse aree (Di domenica 18 luglio 2021) Meteo oggi domenica 18 luglio: la giornata odierna dovrebbe essere all’insegna del brutto tempo intenso su alcune zone della Penisola. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia. Foto Pixabayoggi domenica 18 luglio il nostro Paese dovrebbe essere caratterizzato dal brutto tempo su alcune zone del nostro Paese. Stando a quanto riportato da ‘ILMeteo.it’, dovrebbero avere luogo precipitazioni, anche sotto forma di ... Leggi su formatonews (Di domenica 18 luglio 2021)18: la giornata odierna dovrebbe essere all’insegna delintenso su alcune zone della Penisola. Le previsioni delper ledel Nord, del Centro e del Sud Italia. Foto Pixabay18il nostro Paese dovrebbe essere caratterizzato dalsu alcune zone del nostro Paese. Stando a quanto riportato da ‘IL.it’, dovrebbero avere luogo precipitazioni, anche sotto forma di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Buongiorno da #ANSA. Queste le previsioni del tempo per oggi - ComuneMI : ??Allerta #meteo arancione per temporali emanata per oggi, 13/7, con possibilità di venti forti. Si invitano i citt… - annachiara_a_ : ecco perché la protezione civile ha messo allerta meteo, sapevano che oggi sarebbe arrivato tncrd a napoli e le sue… - tanc7evennn : RT @Adi59668678: Se volete venire a Napoli vi ospito io ,attenzione potrebbero esserci terremoti, crolli e forse potrebbe risvegliarsi il V… - Adi59668678 : Se volete venire a Napoli vi ospito io ,attenzione potrebbero esserci terremoti, crolli e forse potrebbe risvegliar… -