Marotta: «Momento difficile per il mercato. Daremo una rosa competitiva a Inzaghi» (Di domenica 18 luglio 2021) Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato a margine dell’amichevole di ieri contro il Lugano La prima uscita stagionale dell’Inter è coincisa con un successo ai rigori sul Lugano, dopo che i 90 minuti regolamentari si erano conclusi sul risultato di 2-2. Nel pre-partita, intervistato dai microfoni di RSI, l’ad nerazzurro Beppe Marotta ha analizzato l’attuale situazione della rosa a disposizione di Simone Inzaghi: «E’ un Momento difficile per gli operatori di mercato però rientra nella routine di un dirigente. Sappiamo che da qua a fine agosto dovremo cercare di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 luglio 2021) Beppe, ad dell’Inter, ha parlato a margine dell’amichevole di ieri contro il Lugano La prima uscita stagionale dell’Inter è coincisa con un successo ai rigori sul Lugano, dopo che i 90 minuti regolamentari si erano conclusi sul risultato di 2-2. Nel pre-partita, intervistato dai microfoni di RSI, l’ad nerazzurro Beppeha analizzato l’attuale situazione dellaa disposizione di Simone: «E’ unper gli operatori diperò rientra nella routine di un dirigente. Sappiamo che da qua a fine agosto dovremo cercare di ...

Advertising

zazoomblog : Marotta: «Momento difficile per il mercato. Daremo una rosa competitiva a Inzaghi» - #Marotta: #«Momento… - uranusali : @InterS84550228 @NonConoscoVG Si ma quindi, se dobbiamo seguire le parole di Marotta quindi esce uno entra un altro… - Smgii1908 : @Gianluc51789947 @AndreaInterNews Per me la situazione è abbastanza tranquilla, Oaktree certamente non può tenere l… - emma_marotta : RT @ilavch: ricordando gli scleri per questo momento e neanche immaginavamo cosa ci aspettava dopo #amemici20 - emma_marotta : RT @ilavch: questo momento mi fa piangere ogni volta. -