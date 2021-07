L’Inter ci riprova per lo scudetto ma intanto cerca fondi per rilanciarsi

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 18 luglio 2021) Conto alla rovescia iniziato. Tra poco più di un mese la Serie A torna in campo ed inizia la lunga stagione che porterà verso il primo mondiale invernale della storia (Qatar dicembre 2022). Si riparte da una certezza:campione d’Italia deve difendere il titolo e provare ad inaugurare un ciclo. Tutti i bookmaker, come 22Bet Italia, quotano i nerazzurri tra i favoriti nonostante l’addio turbolento di mister Conte e l’approdo di Inzaghi in panchina. Ma alla finestra ci sono la Juve di Allegri, che vuole riscattare la parentesi Pirlo. E non solo. C’è il Milan di Pioli ma anche le romane vogliono contare nella prossima stagione così come il Napoli. Sulla carta sarà un ...