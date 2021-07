LA FARSA DELLE VARIANTI E LA LOTTA DURA CONTRO LA RIAPERTURA (Di domenica 18 luglio 2021) Dr. Stefano Scoglio, Ph.D. Sto preparando uno scritto scientifico più aggiornato sulle VARIANTI, ma nel frattempo l’enormità di alcuni aspetti che sto scoprendo di questa vicenda mi spingono a parlarne subito. Il 19 Luglio, Boris Johnson ha annunciato che lo UK tornerà all’assoluta normalità: niente più mascherine, distanziamenti, tracciamenti, tests, etc. In realtà la cosa proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di domenica 18 luglio 2021) Dr. Stefano Scoglio, Ph.D. Sto preparando uno scritto scientifico più aggiornato sulle, ma nel frattempo l’enormità di alcuni aspetti che sto scoprendo di questa vicenda mi spingono a parlarne subito. Il 19 Luglio, Boris Johnson ha annunciato che lo UK tornerà all’assoluta normalità: niente più mascherine, distanziamenti, tracciamenti, tests, etc. In realtà la cosa proviene da Database Italia.

