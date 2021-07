Il ritorno di Papa Francesco all' Angelus | Ferie non siano una corsa | spegniamo cellulari

(Di domenica 18 luglio 2021) Tornano le file di fedeli per entrare in Piazza San Pietro per l'del. Oggié tornato a recitare la preghiera mariana affacciato dal Palazzo apostolico dopo il ricovero che ...

Il riposo del cuore Il ritorno all'Angelus ha sottolineato l'importanza del riposo che "non è solo riposo fisico, è anche riposo del cuore". Per Papa Francesco "non basta 'staccare la spina', occorre ...Tornano le file di fedeli per entrare in Piazza San Pietro per l'Angelus del Papa. Oggi Francesco é tornato a recitare la preghiera mariana affacciato dal Palazzo apostolico dopo il ricovero che aveva ...Francesco torna ad affacciarsi dal Palazzo Apostolico dopo il ricovero e l'operazione. L'appello per Cuba: «Sono vicino al caro popolo cubano» ...