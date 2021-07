Guariti senza certificato, l'odissea degli ingiustamente esclusi dal Green Pass (Di domenica 18 luglio 2021) “Il 31 maggio mi sono recata ad effettuare il vaccino (Pfizer). Il medico che mi ha presa in carico mi ha detto che, essendomi sottoposta al vaccino entro 6 mesi dalla guarigione dal Covid, non avevo bisogno di presentarmi per la seconda dose. Successivamente ho ricevuto il Green Pass, in cui risulta che ho effettuato solo una dose delle due previste. In pratica il mio Green Pass non è valido perché il vaccino risulta incompleto e a me non è stata rilasciata nessuna documentazione attestante che non necessitavo di seconda dose.I numeri verdi a cui mi rivolgo non rispondono e, solo ieri, sono riuscita a parlare con il ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 18 luglio 2021) “Il 31 maggio mi sono recata ad effettuare il vaccino (Pfizer). Il medico che mi ha presa in carico mi ha detto che, essendomi sottoposta al vaccino entro 6 mesi dalla guarigione dal Covid, non avevo bisogno di presentarmi per la seconda dose. Successivamente ho ricevuto il, in cui risulta che ho effettuato solo una dose delle due previste. In pratica il mionon è valido perché il vaccino risulta incompleto e a me non è stata rilasciata nessuna documentazione attestante che non necessitavo di seconda dose.I numeri verdi a cui mi rivolgo non rispondono e, solo ieri, sono riuscita a parlare con il ...

Guariti senza certificato, l'odissea degli ingiustamente esclusi dal Green Pass Yahoo Finanza Guariti senza certificato, l'odissea degli ingiustamente esclusi dal Green Pass “Il 31 maggio mi sono recata ad effettuare il vaccino (Pfizer). Il medico che mi ha presa in carico mi ha detto che, essendomi sottoposta al vaccino entro 6 mesi dalla guarigione dal Covid, non avevo ...

