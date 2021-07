Finding Paradise – Il trailer di annuncio della versione mobileVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

zazoomblog : Finding Paradise: il sequel di To the Moon arriva anche su mobile - #Finding #Paradise: #sequel #arriva - tuttoteKit : Finding Paradise: il sequel di To the Moon arriva anche su mobile #FindingParadise #FreebirdGames #GOG… - GamingTalker : Finding Paradise arriva su mobile -

Ultime Notizie dalla rete : Finding Paradise

Il publisher XD Inc . ha annunciato oggi, oltre alla versione mobile di, anche un altro titolo: si tratta di Rotaeno, un rhythm game musicale sviluppato da Engine Games . Per l'occasione è stato fatto uscire il trailer d'annuncio, che fa sapere con il ...Il publihser e sviluppatore XD Inc ha annunciato che l'avventura sviluppata da Freebird Games ,, arriverà su dispositivi iOS e Android. Pubblicato per la prima volta nel 2017 su PC , l'avventura story driven e sequel di 'To the Moon' e 'A Bird Story' segue due medici che ...L'editore X.D. Network e lo studio Freebird Games hanno annunciato che rilasceranno il seguito di To the Moon e A Bird Story, ovvero Finding Paradise, per ...Freebird Games e X.D. Network hanno annunciato che Finding Paradise, sequel di To the Moon e A Bird Story, arriverà anche su mobile (dispositivi iOS e Android) Arrivato per la prima volta su PC nel ...