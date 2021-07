Covid, focolaio a Dubai: decine di studenti campani bloccati da giorni (Di domenica 18 luglio 2021) Ancora un focolaio Covid nei luoghi di villeggiatura. Questa volta a Dubai, negli Emirati Arabi, dove un gruppo di studenti casertani e circa una dozzina di ragazzi di Marcianise sono bloccati in regime di quarantena. Alcuni sono positivi al virus e devono attendere di negativizzarsi per poter tornare a casa. Covid, focolaio a Dubai: studenti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 18 luglio 2021) Ancora unnei luoghi di villeggiatura. Questa volta a, negli Emirati Arabi, dove un gruppo dicasertani e circa una dozzina di ragazzi di Marcianise sonoin regime di quarantena. Alcuni sono positivi al virus e devono attendere di negativizzarsi per poter tornare a casa.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

