Covid: Fdi, ‘green pass? così governo uccide turismo, è ricatto’ (Di domenica 18 luglio 2021) Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Incapace di programmare il rilancio della Nazione, il governo ha avviato una campagna di terrorismo mediatico sul green pass che rischia di essere il colpo di grazia per il turismo”. Lo dichiarano il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, il responsabile nazionale dipartimento turismo FDI, Gianluca Caramanna, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e gli assessori regionali al turismo di Lombardia, Lara Magoni, Liguria, Gianni Berrino, Calabria, Fausto Orsomarso, Sicilia, Manlio Messina. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 18 luglio 2021) Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Incapace di programmare il rilancio della Nazione, ilha avviato una campagna di terrorismo mediatico sul greenche rischia di essere il colpo di grazia per il”. Lo dichiarano il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, il responsabile nazionale dipartimentoFDI, Gianluca Caramanna, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e gli assessori regionali aldi Lombardia, Lara Magoni, Liguria, Gianni Berrino, Calabria, Fausto Orsomarso, Sicilia, Manlio Messina. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

MattiaGallo17 : RT @GiovaQuez: FdI: 'Obbligare i cittadini a presentare il documento vaccinale è una decisione infondata, la pressione su terapie intensive… - CarcarloMarr : RT @GiovaQuez: FdI: 'Obbligare i cittadini a presentare il documento vaccinale è una decisione infondata, la pressione su terapie intensive… - fedecaccy : RT @GiovaQuez: FdI: 'Obbligare i cittadini a presentare il documento vaccinale è una decisione infondata, la pressione su terapie intensive… - GiovaQuez : FdI: 'Obbligare i cittadini a presentare il documento vaccinale è una decisione infondata, la pressione su terapie… - zazoomblog : Covid Lollobrigida (Fdi): “Gli under 40 non dovrebbero vaccinarsi. Meglio i tamponi per entrare nei locali” -… -