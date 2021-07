Abrignani (Cts): «Il Covid potrebbe essere declassato a un’influenza se tutti si vaccinassero» (Di domenica 18 luglio 2021) Il Corriere della Sera intervista Sergio Abrignani, immunologo del Cts. Tra i temi toccati quello della variante Delta, dei vaccini e del Green Pass. «L’esperienza di Paesi dove la variante Delta ha preso a diffondersi un mese prima dell’Italia ci indica che il Covid potrebbe essere declassato a un’influenza con un semplice gesto. Se tutta la popolazione si sbrigasse a vaccinarsi il rischio di piangere altri morti diventerebbe insignificante». Continua: «Sono sempre 2,4 milioni gli over 60 scoperti, il 15%. Sono un grande problema. Il 98% dei decessi riguardano queste fasce d’età. ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 luglio 2021) Il Corriere della Sera intervista Sergio, immunologo del Cts. Tra i temi toccati quello della variante Delta, dei vaccini e del Green Pass. «L’esperienza di Paesi dove la variante Delta ha preso a diffondersi un mese prima dell’Italia ci indica che ilcon un semplice gesto. Se tutta la popolazione si sbrigasse a vaccinarsi il rischio di piangere altri morti diventerebbe insignificante». Continua: «Sono sempre 2,4 milioni gli over 60 scoperti, il 15%. Sono un grande problema. Il 98% dei decessi riguardano queste fasce d’età. ...

