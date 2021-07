Wta Palermo 2021 | programma e orari di domenica 18 luglio

(Di sabato 17 luglio 2021) Il, glie l’ordine di gioco delle qualificazioni del Wta 250 di, denominatoLadies Open dagli organizzatori. L’azzurra Camilla Rosatello, testa di serie numero 8, dovrà vedersela con la romena Elena Gabriela Ruse, colei dunque che guida il seeding preliminare. In campo anche Melania Delai, opposta alla numero 2 Qinwen Zheng.QUALIFICAZIONI WTA(18) CENTRE COURT dalle ore 16.00 – (1) Ruse vs (8) Rosatello a seguire – TBD vs (7) Bassols Ribera non prima delle ore 19.00 – TBD ...

sportface2016 : #WtaPalermo 2021: il programma di domenica 18 luglio, di scena le qualificazioni - sportface2016 : #WtaPalermo 2021: il tabellone principale. Presenti quattro azzurre - livetennisit : WTA 250 Palermo: Il Tabellone Principale. Saranno almeno 4 le azzurre nel Main Draw - sportface2016 : #WtaPalermo 2021: il montepremi e il prize money - livetennisit : WTA Palermo e Gdynia: LIVE i risultati con il dettaglio del Primo Turno di Quali. In campo 7 azzurre

TABELLONE2502021 PRIMO TURNO (1) Collins vs Q Gatto - Monticone vs Inglis Q vs Vikhlyantseva (WC) Stefanini vs (7) Sharma (4) S. Zhang vs Bucsa Savinykh vs Di Lorenzo Zavatska vs ...- La statunitense, Danielle Collins, n. 49 del ranking, è la testa di serie n. 1 dei ... La giocatrice americana arriverà al Country dopo essersi ritirata oggi nella semifinale del250 di ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco delle qualificazioni del Wta 250 di Palermo 2021, denominato Palermo Ladies Open dagli organizzatori. In campo Rosatello e Delai ...Il tabellone principale del Wta 250 di Palermo 2021, evento siciliano di scena da lunedì 19 a domenica 25 luglio. Danielle Collins guida il main draw come prima testa di serie, seguita immediatamente ...