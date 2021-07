Uomo ucciso mentre preleva bancomat | fermato un uomo

(Di sabato 17 luglio 2021) C'è un fermo per la tragica rapina avvenuta ieri sera a Lequile nel leccese che è costata la vita ad undi 69 anni, aggredito eda due assalitoristava effettuando un prelievo ad ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Uomo ucciso durante rapina mentre preleva da bancomat #ANSA - RaiNews : Ad aggredirlo sarebbero state due persone che lo hanno sorpreso di spalle. Al vaglio degli inquirenti le immagini d… - paolo77jpm : RT @repubblica: ?? Lecce, un arresto per l'omicidio dell'uomo ucciso davanti alla moglie mentre faceva un prelievo al bancomat. Si cerca il… - GiuseppeCarb : RT @TgrRaiPuglia: E' stato fermato e portato in carcere Mecaj Paulin, di origine albanese, l'uomo che ha sparato ed ucciso, ieri sera a Le… - ninda1952 : RT @RaiNews: Ad aggredirlo sarebbero state due persone che lo hanno sorpreso di spalle. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle teleca… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomo ucciso

C'è un fermo per la tragica rapina avvenuta ieri sera a Lequile nel leccese che è costata la vita ad undi 69 anni, aggredito eda due assalitori mentre stava effettuando un prelievo ad uno sportello Bancomat. I carabinieri hanno bloccato un giovane di nazionalità albanese nella cui ...C'è un fermo per la tragica rapina avvenuta ieri sera a Lequile nel leccese che è costata la vita ad undi 69 anni, aggredito eda due assalitori mentre stava effettuando un prelievo ad uno sportello Bancomat. I carabinieri hanno bloccato un giovane di nazionalità albanese nella cui ...Un cittadino ghanese di 38 anni è stato investito e ucciso da un’auto a Castel Volturno (Caserta ... che potrebbe aver perso il controllo dell’auto; l’uomo è stato denunciato per omicidio stradale. Il ...Due colpi di pistola a salve sono stati esplosi nel primo pomeriggio contro l’abitazione dove viveva Matteo Anastasio, il pregiudicato 42enne ucciso a San Severo ... potrebbero essere stati esplosi da ...