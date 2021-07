(Di sabato 17 luglio 2021) Duesignori, nel tardo pomeriggio dello scorso 20 giugno, sono stati minacciati e derubati all’interno del loro. Tutto si è svolto nel piazzale Stella Polare, vicino al Porto, luogo in cui l’anzianaaveva parcheggiato il loro: una volta arrivati e rientrati però i malviventi hanno messo a segno il loro colpo. I due ladri dopo aver seguito le vittime e averle viste salire sulsono entrati in azione: uno fuori come ‘palo’ e l’altro è entrato. Ha estratto une ha minacciato prima lae poi ha strappato una catenina d’oro (di ...

Advertising

CorriereCitta : Terracina: armati di coltello minacciano e derubano una coppia di anziani sul camper -

Ultime Notizie dalla rete : Terracina armati

Il Corriere della Città

... in un appartamento di(in provincia di Latina). Il 40enne tunisino residente in Francia, ... I gruppiresistono in piccole sacche della Siria e dell'Iraq, ma è la propaganda a ......(subito dopo la fine del lockdown ne erano arrivati una quarantina) numerosi birdwatchersdi ... questo promontorio originato da un antico vulcano nel mare al largo die Formia è ...Nelle elezioni amministrative di Latina del 2016 Raffaele Del Prete vuole a tutti i costi che sia eletto in Consiglio comunale un commercialista, Matteo Adinolfi, che è capolista ...Nell'ambito delle iniziative disposte dall'Arma dei carabinieri per prevenire e reprimere l'illecita gestione dei rifiuti sul territorio nazionale, ...