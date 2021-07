Strette di mano nello spazio (Di sabato 17 luglio 2021) Oggi ci sembra normale che, nello spazio, vi siano equipaggi composti da Russi ed Americani. Ma nel 1975 il primo incontro spaziale fra equipaggi di nazioni rivali fu un vero evento che avrebbe cambiato la storia dell'astronautica, per sempre. Leggi su aliveuniverse.today (Di sabato 17 luglio 2021) Oggi ci sembra normale che,, vi siano equipaggi composti da Russi ed Americani. Ma nel 1975 il primo incontro spaziale fra equipaggi di nazioni rivali fu un vero evento che avrebbe cambiato la storia dell'astronautica, per sempre.

Advertising

Nilo1507 : @matteosalvinimi Continui bagni di folla, strette di mano, niente mascherina e tu vorresti farci credere che non se… - luuurensa : RT @kapparella: @MustErminea Perché credo nella scienza e non nella magia. Perché ho paura di complicazioni se mi ammalo. Per proteggere ch… - MustErminea : RT @kapparella: @MustErminea Perché credo nella scienza e non nella magia. Perché ho paura di complicazioni se mi ammalo. Per proteggere ch… - kapparella : @MustErminea Perché credo nella scienza e non nella magia. Perché ho paura di complicazioni se mi ammalo. Per prote… - monicaognitanto : RT @_AliveUniverse: Oggi ci sembra normale che, nello spazio, vi siano equipaggi composti da Russi ed Americani. Ma nel 1975 il primo incon… -