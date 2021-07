Sting apre pizzeria ed enoteca nella sua tenuta in Toscana (Di sabato 17 luglio 2021) Non solo vignaiolo, ora anche pizzaiolo: per Sting inizia una nuova avventura nella sua seconda casa in Toscana, finora soprattutto ritrovo esclusivo di amici artisti e vip. La rockstar inglese ha annunciato, infatti, via social, tramite, la sua pagina ufficiale su Instagram, l’apertura di una pizzeria nella sua tenuta ‘Il Palagio’, immersa nel verde delle colline di Figline e Incisa Valdarno, a una trentina di km da Firenze. Una pizzeria con ampi spazi all’aperto per ammirare la campagna circostante. “Venite ad unirvi alla banda nella nuova ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 17 luglio 2021) Non solo vignaiolo, ora anche pizzaiolo: perinizia una nuova avventurasua seconda casa in, finora soprattutto ritrovo esclusivo di amici artisti e vip. La rockstar inglese ha annunciato, infatti, via social, tramite, la sua pagina ufficiale su Instagram, l’apertura di unasua‘Il Palagio’, immersa nel verde delle colline di Figline e Incisa Valdarno, a una trentina di km da Firenze. Unacon ampi spazi all’aperto per ammirare la campagna circostante. “Venite ad unirvi alla bandanuova ...

