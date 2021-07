Scambio di stupefacenti sulla SS96 | arrestato 56enne

(Di sabato 17 luglio 2021) PALO DEL COLLE (BA) – I Militari della Stazione Carabinieri di Palo del Colle hannouna, palese, per spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze, l’attenzione dei Carabinieri si è concentrata su diversi soggetti già conosciuti, ed in particolare su una donna palese la quale è stata notata con atteggiamenti sospetti. I militari hanno deciso quindi di seguirla. Dopo poco la donna, fermatasi, e avvicinata da altro soggetto, è stata notata cedere una dose di ...

