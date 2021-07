Saurini | “Il Napoli ha un talento puro | non deve farselo sfuggire”

(Di sabato 17 luglio 2021) Giampaoloex allenatore della Primavera dela Radio Marte parte dei suoi ex calciatori che stanno facendo carriera in giro per l’Italia. Uno su tutti è sicuramente Gennaro Tutino, calciatore che dopo un periodo di difficoltà ha mostrato il suoalla Salernitana: “Si vedeva che aveva un grande. Merita il successo che sta avendo”. Eppure nonostante tutto ilpensa di cederlo, con il Parma pronto ad investire sulnapoletano che il club può sacrificare in nome della plusvalenza.ed i talenti delMa ...

Advertising

areanapoliit : Saurini: 'Il #Napoli ha un talento tutto da scoprire, estroso come pochi' -

Ultime Notizie dalla rete : Saurini Napoli

AreaNapoli.it

... Giampaoloe Luigi Cagni o di ex laziali come Vincenzo D'Amico , dall'altra i rumors si ... quindi, dei profili di Ruben Loftus - Cheek del Chelsea e Matteo Politano del. Non solo Sarri, ...LAZIO INTERVISTA- Chi conosce bene Maurizio Sarri è sicuramente Giampaolo. L'ex allenatore della Primavera del, infatti, si confrontava quotidianamente con il 'Comandante' ai tempi in cui entrambi vestivano l'azzurro. Raggiunto oggi dai microfoni di TMW ...Giampaolo Saurini ex allenatore della Primavera del Napoli a Radio Marte parte dei suoi ex calciatori che stanno facendo carriera in giro per l’Italia. Uno su tutti è sicuramente Gennaro Tutino, ...Giampaolo Saurini è stato per diverso tempo l'allenatore della Primavera del Napoli: "Sono molto contento di vedere miei ragazzi a disposizione di Spalletti". Giampaolo Saurini, ex allenatore della ...