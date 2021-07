Ruba 287 alberi in un bosco comunale | denunciato imprenditore

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoProsegue l’attività dell’Arma volta alla prevenzione e repressione dei reati di furto e commercializzazione illecita dei prodotti legnosi, che vanno a detrimento del prezioso patrimonio boschivo dell’Irpinia con le note conseguenze in termini, tra l’altro, di deturpazione del paesaggio e dissesto idrogeologico. I Carabinieri della Stazione Forestale di Volturara Irpina hannoalla competente Autorità Giudiziaria un 50enne della provincia di Salerno, ritenuto responsabile di furto aggravato, danneggiamento, distruzione di area sottoposta a vincolo paesaggistico nonché per aver eseguito opere in assenza di autorizzazione o in ...