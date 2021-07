Milan, Pobega resta? «Mi metto in mostra, poi valuterà il club» (Di sabato 17 luglio 2021) Tommaso Pobega parla al termine dell’amichevole contro la Pro Sesto: ecco le parole del centrocampista del Milan sulla sua permanenza Tommaso Pobega ha parlato ai microfoni di Milan TV dopo l’amichevole vinta contro la Pro Sesto. SULLE RICHIESTE DI PIOLI – «Ci sta chiedendo di tornare a regime. Ci si è fermati per un mese, dobbiamo riprendere a fare le cose che si facevano a fine anno. E noi dobbiamo metterle in pratica». VOGLIA DI METTERSI IN mostra – «Tutti quelli che sono qua hanno voglia di far bene e mettersi in mostra. Poi le valutazioni le faranno il mister e la società». LE PAROLE ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 luglio 2021) Tommasoparla al termine dell’amichevole contro la Pro Sesto: ecco le parole del centrocampista delsulla sua permanenza Tommasoha parlato ai microfoni diTV dopo l’amichevole vinta contro la Pro Sesto. SULLE RICHIESTE DI PIOLI – «Ci sta chiedendo di tornare a regime. Ci si è fermati per un mese, dobbiamo riprendere a fare le cose che si facevano a fine anno. E noi dobbiamo metterle in pratica». VOGLIA DI METTERSI IN– «Tutti quelli che sono qua hanno voglia di far bene e mettersi in. Poi le valutazioni le faranno il mister e la società». LE PAROLE ...

