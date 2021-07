Meghan e Harry vogliono battezzare Lilibet a Windsor (davanti alla regina Elisabetta) (Di sabato 17 luglio 2021) Harry e Meghan Markle sul battesimo di Lilibet Diana, loro seconda figlia, la prima nata in America, hanno le idee chiare: vogliono che sia battezzata a Windsor davanti alla regina Elisabetta, di cui porta il nome più intimo. Nonostante le critiche degli ultimi mesi, le accuse per niente velate di razzismo e di far crescere i propri membri circondati da «dolore e sofferenza genetici», i Sussex vorrebbero battezzare la sorella come è già stato per il primogenito Archie, venuto al mondo a Londra nel 2019, prima della Megxit. L’esperto di reali Richard Eden ne è convinto. «Vogliono una cerimonia reale», le parole di una fonte vicina alla coppia. Leggi su vanityfair (Di sabato 17 luglio 2021) Harry e Meghan Markle sul battesimo di Lilibet Diana, loro seconda figlia, la prima nata in America, hanno le idee chiare: vogliono che sia battezzata a Windsor davanti alla regina Elisabetta, di cui porta il nome più intimo. Nonostante le critiche degli ultimi mesi, le accuse per niente velate di razzismo e di far crescere i propri membri circondati da «dolore e sofferenza genetici», i Sussex vorrebbero battezzare la sorella come è già stato per il primogenito Archie, venuto al mondo a Londra nel 2019, prima della Megxit. L’esperto di reali Richard Eden ne è convinto. «Vogliono una cerimonia reale», le parole di una fonte vicina alla coppia.

zazoomblog : Harry e Meghan arriva un retroscena sulle nozze non sposarla è inadatta - #Harry #Meghan #arriva #retroscena - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Harry e Meghan, il retroscena sulle nozze: 'Non sposarla, è inadatta' #harryemeghan - MediasetTgcom24 : Harry e Meghan, il retroscena sulle nozze: 'Non sposarla, è inadatta' #harryemeghan - SaCe86 : #RoyalFamily, nuova bufera a causa della clamorosa decisione: c’entrano Harry e Meghan - infoitcultura : Harry e Meghan sono stati nominati agli Emmy Awards 2021 -