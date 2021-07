Juventus | Arthur dopo l’operazione | «Tutto bene dal meccanico»

Advertising

juventusfc : Aggiornamento sulle condizioni di @arthurhromelo: intervento chirurgico perfettamente riuscito. Dettagli e tempi d… - ZZiliani : Due notizie in casa #Juventus. La cattiva è che #Locatelli si allontana. Quella buona è che #Arthur torna tra tre mesi. #17luglio - DiMarzio : #Juventus, #Arthur si opera: almeno due mesi di stop per il centrocampista brasiliano - MaryDiDio2 : 3 mesi di stop circa per #Arthur . Forza ???????? #Juventus #juve - Fusillo16Luke : Arthur che giocava con quella cosa enorme nella gamba, madonna porello ci credo faceva male Romero rimane sempre più un cane #Juventus -

Sono giorni cruciali per il centrocampo della: l'assenza forzata del brasiliano, che resterà fuori per tre mesi, costringe i bianconeri ad accelerare le operazioni per l'acquisto di Manuel Locatelli , il grande obbiettivo di ...Lapunta tutto su Locatelli del Sassuolo , ma deve fare i conti con l'assenza di. Il centrocampista ex Barcellona è stato operato alla gamba destra e dovrà stare fuori circa tre mesi.Arthur rassicura tutti dopo l'operazione per la rimozione della calcificazione ossea. Le dichiarazioni del centrocampista della Juventus affidate a Instagram. «Ciao ragazzi, tutto è andato bene dal ...