Il green pass, le multe a chi non lo ha e le quarantene che si vorrebbero abolire (Di sabato 17 luglio 2021) La prossima sarà la settimana del decreto green pass: sul tavolo di palazzo Chigi arrivano le prime bozze con le nuove norme per l'allargamento dei vincoli legati al certificato ... Leggi su today (Di sabato 17 luglio 2021) La prossima sarà la settimana del decreto: sul tavolo di palazzo Chigi arrivano le prime bozze con le nuove norme per l'allargamento dei vincoli legati al certificato ...

Advertising

RobertoBurioni : Prenotazioni per vaccini in Francia dopo che due giorni fa Macron ha detto che senza green pass si sta chiusi in ca… - borghi_claudio : Comunque che finaccia che ha fatto il corriere della sera. Ha aspettato l'ok del m5s al green pass ed è subito part… - borghi_claudio : Interessante, il simpatico @WRicciardi ha fatto retweet a questa notizia che dimostra che il green pass non serve a… - rsimoni62 : RT @Sciandi: Ho letto svariati commenti di giusta condanna del tweet di Meloni sul Green Pass. Mi duole che, in quasi tutti, gli aggettivi… - lasconcertata : RT @polveredystelle: Se adesso accettate il green pass , perché tanto che mi frega del ristorante ,poi lo vorranno per fare qualsiasi cosa… -