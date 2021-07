Giulia Salemi si presenta in Sardegna | l’abito mostra le sue bellezze

(Di sabato 17 luglio 2021)è già pronta perre il suo “tour” in: arriva nel primo giorno e sfodera un abito che la rende elegante e sensuale nello stesso momento. L’estate… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Advertising

GiuliaSalemi93 : Oggi ho fatto una chiacchierata con Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri. Mi sono dimenticata di dirvelo ?? Se volet… - valery35879637 : RT @giffonifilmfest: Giulia Salemi il 23 luglio a #Giffoni50Plus! __________________ Con la sua allegria e con il suo sorriso ha conquistat… - Isabelros28 : RT @iosonoestanca: Giulia Salemi ama così tanto mettersi al centro dell’attenzione oscurando il suo fidanzato che fa dire al campione del m… - Sabina57269535 : RT @bottinochiara_: Solo Giulia Salemi può parlare col campione del mondo per fargli dire che il campione è Pierpaolo Pretelli, solo lei #p… - Sottonaebasta : Giulia salemi iconica anche da bambina #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

Pierpaolo Pretelli, "L'estate più calda" sfonda il tetto del milione di streaming su Spotify Attualmente in vacanza nella splendida Sardegna, Pierpaolo Pretelli esi godono il meritato ...Infatti, quotidianamente la madre diposta delle Stories su Instagram tenendo sempre aggiornati i suoi numerosi follower. Ad esempio, nelle ultime [?] L'articolo Fariba Tehrani sta male:...Dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, per Elisabetta Gregoraci potrebbe essere in arrivo una denuncia ...Dalla Sardegna arrivano video e foto della coppia che si sta divertendo tra sport e mare e serate, e non mancano anche le occasioni per incontri fortunati… Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si stanno ...