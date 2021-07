Giulia Provvedi, incidente in spiaggia per la cantante delle Donatella (Di sabato 17 luglio 2021) Disavventura per : cosa è successo e come sta. (screenshot video)Sono le due gemelle forse più amate d’Italia, stiamo parlando di Giulia e Silvia Provvedi, ovvero le Donatella, duo che prende questo nome come omaggio a Donatella Rettore. In questi giorni, hanno pubblicato il loro nuovo singolo, dal titolo eloquente di ‘Moralisti su Pornhub’ e per loro – sempre abituate a non avere peli sulla lingua – mai singolo poteva essere più efficace. Leggi anche -> Ida Platano, nuovo look: la Dama del Trono Over è irriconoscibile Entrambe le sorelle, dal punto di vista sentimentale, non stanno vivendo una bella ... Leggi su ck12 (Di sabato 17 luglio 2021) Disavventura per : cosa è successo e come sta. (screenshot video)Sono le due gemelle forse più amate d’Italia, stiamo parlando die Silvia, ovvero le, duo che prende questo nome come omaggio aRettore. In questi giorni, hanno pubblicato il loro nuovo singolo, dal titolo eloquente di ‘Moralisti su Pornhub’ e per loro – sempre abituate a non avere peli sulla lingua – mai singolo poteva essere più efficace. Leggi anche -> Ida Platano, nuovo look: la Dama del Trono Over è irriconoscibile Entrambe le sorelle, dal punto di vista sentimentale, non stanno vivendo una bella ...

