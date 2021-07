F1 oggi, GP Gran Bretagna 2021: orari FP2 e sprint race, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di sabato 17 luglio 2021) oggi, sabato 17 luglio, si fa la storia. A Silverstone (Gran Bretagna) andrà in scena la prima sprint race in F1. L’appuntamento britannico sarà quello dell’innovazione e dell’esperimento. Un programma sconvolto con le prove libere 2 alle ore 13.00 italiane a precedere la corsa sprint prevista alle ore 17.30. Un fine-settimana, come detto, già modificato con la disputa ieri delle qualifiche per questa prova con Lewis Hamilton (Mercedes) che ha ottenuto il miglior tempo a precedere l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e il compagno di squadra Valtteri Bottas. Non una ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021), sabato 17 luglio, si fa la storia. A Silverstone () andrà in scena la primain F1. L’appuntamento britannico sarà quello dell’innovazione e dell’esperimento. Unsconvolto con le prove libere 2 alle ore 13.00 italiane a precedere la corsaprevista alle ore 17.30. Un fine-settimana, come detto, già modificato con la disputa ieri delle qualifiche per questa prova con Lewis Hamilton (Mercedes) che ha ottenuto il miglior tempo a precedere l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e il compagno di squadra Valtteri Bottas. Non una ...

