Ex Ilva, scoppia caso Mapelli (Di sabato 17 luglio 2021) scoppia il caso del consigliere designato di Acciaierie d’Italia Carlo Mapelli – indicato da Invitalia – a pochi giorni dall’assemblea degli azionisti in programma il prossimo 21 luglio per la nomina dei membri del cda. Ad aprirlo una lettera, che l’Adnkronos ha potuto visionare, del legale di Acciaierie d’Italia, Fabio Giuseppe Montin, inviata il 14 luglio scorso al legale di Invitalia, Pasquale Ambrogio, nella quale si fa riferimento a una bozza di verbale dell’assemblea nella quale “si dà atto (come già nella bozza di aprile scorso) delle dimissioni dell’Ing Mapelli dalla carica di consigliere di Finarvedi Spa. ... Leggi su italiasera (Di sabato 17 luglio 2021)ildel consigliere designato di Acciaierie d’Italia Carlo– indicato da Invitalia – a pochi giorni dall’assemblea degli azionisti in programma il prossimo 21 luglio per la nomina dei membri del cda. Ad aprirlo una lettera, che l’Adnkronos ha potuto visionare, del legale di Acciaierie d’Italia, Fabio Giuseppe Montin, inviata il 14 luglio scorso al legale di Invitalia, Pasquale Ambrogio, nella quale si fa riferimento a una bozza di verbale dell’assemblea nella quale “si dà atto (come già nella bozza di aprile scorso) delle dimissioni dell’Ingdalla carica di consigliere di Finarvedi Spa. ...

Advertising

fabiom71 : RT @Adnkronos: #ArcelorMittal: 'E' anche in cda Jsw, c'è conflitto di interessi'. #Mapelli a Invitalia: 'Mio incarico non incompatibile'. h… - Adnkronos : #ArcelorMittal: 'E' anche in cda Jsw, c'è conflitto di interessi'. #Mapelli a Invitalia: 'Mio incarico non incompat… - liberenotizie : Ex Ilva, scoppia caso Mapelli. Adnkronos - ultimora - FirenzePost : Ex Ilva: scoppia caso Mapelli, è nel consiglio anche nella società Jws di Piombino, concorrente - lifestyleblogit : Ex Ilva, scoppia caso Mapelli - -

Ultime Notizie dalla rete : Ilva scoppia Ex Ilva, scoppia caso Mapelli ArcelorMittal: "E' anche in cda Jsw, c'è conflitto di interessi". Mapelli a Invitalia: "Mio incarico non incompatibile" Scoppia il caso del consigliere designato di Acciaierie d'Italia Carlo Mapelli - indicato da Invitalia - a pochi giorni dall'assemblea degli azionisti in programma il prossimo 21 luglio per la nomina ...

Quelle indagini che tengono Renzi sulla graticola: "Ma a me nessuno fa paura" ...in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Leggi anche Csm ed ex Ilva, Piero Amara scarcerato: "Ecco le mie verità. Gestivano tutto Ferri, Lotti e Palamara" Germania, scoppia il ...

Ex Ilva, scoppia caso Mapelli Adnkronos Ex Ilva: scoppia caso Mapelli, è nel consiglio anche nella società Jws di Piombino, concorrente Fonti vicine ad Arcelor Mittal riferiscono che la società potrebbe non votare la nomina di Mapelli essendo espressione di un competitor di Acciaierie ex-ilva-scoppia-caso-mapelli- ...

Ex Ilva, scoppia caso Mapelli Scoppia il caso del consigliere designato di Acciaierie d’Italia Carlo Mapelli – indicato da Invitalia – a pochi giorni dall’assemblea degli azionisti in programma il prossimo 21 luglio per la nomina ...

ArcelorMittal: "E' anche in cda Jsw, c'è conflitto di interessi". Mapelli a Invitalia: "Mio incarico non incompatibile"il caso del consigliere designato di Acciaierie d'Italia Carlo Mapelli - indicato da Invitalia - a pochi giorni dall'assemblea degli azionisti in programma il prossimo 21 luglio per la nomina ......in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Leggi anche Csm ed ex, Piero Amara scarcerato: "Ecco le mie verità. Gestivano tutto Ferri, Lotti e Palamara" Germania,il ...Fonti vicine ad Arcelor Mittal riferiscono che la società potrebbe non votare la nomina di Mapelli essendo espressione di un competitor di Acciaierie ex-ilva-scoppia-caso-mapelli- ...Scoppia il caso del consigliere designato di Acciaierie d’Italia Carlo Mapelli – indicato da Invitalia – a pochi giorni dall’assemblea degli azionisti in programma il prossimo 21 luglio per la nomina ...