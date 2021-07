De Vrij: “Con Inzaghi speriamo di toglierci delle soddisfazioni” (Di sabato 17 luglio 2021) Stefan de Vrij, difensore dell‘Inter, nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della sua passione per la musica, in particolare del pianoforte. Il calciatore olandese ha partecipato al nuovo singolo firmato dalla band Keemosabe con il brano ‘Hey Brother’. “Quando ho suonato con loro ero nervoso, anzi nervosissimo, perché non sono abituato a certe situazioni! Dentro a uno stadio, invece, mi sento sempre a mio agio, in fondo vivo per quelle emozioni, ma sul palco è tutta un’altra emozione. Lukaku? Con Romelu parliamo e ascoltiamo spesso la stessa musica, soprattutto R&B olandese, direi che siamo “sintonizzati” anche in questo (ride, ndr)”. Poi su ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 luglio 2021) Stefan de, difensore dell‘Inter, nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della sua passione per la musica, in particolare del pianoforte. Il calciatore olandese ha partecipato al nuovo singolo firmato dalla band Keemosabe con il brano ‘Hey Brother’. “Quando ho suonato con loro ero nervoso, anzi nervosissimo, perché non sono abituato a certe situazioni! Dentro a uno stadio, invece, mi sento sempre a mio agio, in fondo vivo per quelle emozioni, ma sul palco è tutta un’altra emozione. Lukaku? Con Romelu parliamo e ascoltiamo spesso la stessa musica, soprattutto R&B olandese, direi che siamo “sintonizzati” anche in questo (ride, ndr)”. Poi su ...

Advertising

LuigiBevilacq17 : RT @7Robymar: Scelte clamorose per l'amichevole con il Lugano. Inzaghi lascia fuori Lukaku, Lautaro, de Vrij, Brozovic, Barella e Bastoni.… - manamoli95 : RT @7Robymar: Scelte clamorose per l'amichevole con il Lugano. Inzaghi lascia fuori Lukaku, Lautaro, de Vrij, Brozovic, Barella e Bastoni.… - wesandkiedis : RT @7Robymar: Scelte clamorose per l'amichevole con il Lugano. Inzaghi lascia fuori Lukaku, Lautaro, de Vrij, Brozovic, Barella e Bastoni.… - ReTwitStorm_ita : De Vrij, #Appassionato di #Musica e #Pianoforte: 'Sul #Palco ero #Nervoso! Con #Bastoni e #Skriniar siamo una vera… - Dalla_SerieA : De Vrij: 'Il mio piano per Inzaghi. E con Bastoni e Skriniar siamo una rock band' - -