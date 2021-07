D'Aversa: 'Damsgaard importante. La Sampdoria non lo svende' (Di sabato 17 luglio 2021) GENOVA - " Damsgaard può dimostrare ancora di più il suo valore nel campionato italiano. Gli permetterebbe di crescere ancora di più. Per quanto mi riguarda è un calciatore importante, poi nelle ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 luglio 2021) GENOVA - "può dimostrare ancora di più il suo valore nel campionato italiano. Gli permetterebbe di crescere ancora di più. Per quanto mi riguarda è un calciatore, poi nelle ...

Advertising

infoitsport : Samp, D'Aversa: 'Vogliamo fare meglio dello scorso anno. Damsgaard? Calciatore importante' - infoitsport : Sampdoria, D'Aversa: 'Damsgaard per noi è importante' - infoitsport : Sampdoria, D'Aversa: 'Damsgaard? Per me è importante, non c'è volontà di cederlo' - milansette : Sampdoria, D'Aversa: 'Damsgaard? Per me è importante, non c'è volontà di cederlo' #acmilan #rossoneri - tuttosport : #Sampdoria , #D'Aversa: ' #Damsgaard per noi è importante' ?? -